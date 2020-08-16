В 59 лет скончался известный футбольный тренер Воронежа

Сергей Лушин привел он команду "Стрела" к чемпионству Воронежской области. Фото voronezhfootball.nagradion.ru

16 августа ушел из жизни Сергей Лушин, сообщила Воронежская областная федерация футбола. Главному тренеру футбольного клуба "Стрела" было всего 59 лет.

- Сергей Михайлович работал в профессиональных клубах всех дивизионов отечественного футбола: "Урал" (Екатеринбург), "Факел" (Воронеж), "Локомотив" (Лиски), "Обнинск", "Зодиак-Оскол" (Старый Оскол). В прошлом году привел он команду "Стрела" к чемпионству Воронежской области, - сообщили в федерации.

Отпевание Сергея Лушина пройдет в церкви иконы Божьей Матери "Всецарица" 18 августа (ул. Шишкова, 146/9) в 10.00. Похоронят тренера на Юго-западном кладбище.