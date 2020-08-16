В воронежском дворе подрались автомобилист и отец сбитого им ребенка

Скриншот видео в паблике «Мой и твой Воронеж»

Воронежцы в соцсетях разделились на два лагеря при обсуждении факта драки автомобилиста и отца сбитого им ребенка. Инцидент произошел днем 15 августа во дворе на улице Олеко Дундича. "Лада гранта" сбила мальчика на велосипеде. К счастью, ребенок не получил серьезных травм. Но отца оттаскивали от водителя несколько человек. Запись драки появилась в паблике "Мой и твой Воронеж".

В комментариях к видеозаписи одни воронежцы "костерят" водителей, которые гоняют по дворам как по трассам, хотя в жилой зоне можно двигаться со скоростью не выше 20 км в час. Другие горожане говорят, что дети во дворах бегают как очумелые, совершенно не смотря по сторонам, и водители не всегда успевают среагировать.

Кто виноват-прав в данном случае, выяснят полицейские.