Не москитная сетка виновата: почему в 2020-м году в Воронежской области дети падали из окон

Прокуратура Воронежской области отмечает, что в 2020 году в регионе зарегистрировано множество случаев падения несовершеннолетних в возрасте до 10 лет из окон многоэтажек, в результате которых дети получили тяжёлые травмы. Прокурорские сотрудники, проведя проверки по фактам падения детей из окон домов, выяснили, что во всех случаях малыши самостоятельно забирались на подоконники, опирались на москитную сетку, создающую мнимую иллюзию закрытого окна, и падали вместе с ней на улицу. То есть причина падения в том, что дети остаются без присмотра.

- Рекомендуем усилить контроль за поведением детей, не оставлять малолетних одних без присмотра, расставлять мебель в квартирах так, чтобы исключить возможность самостоятельного подъёма на подоконники, использовать запирающие или блокировочные устройства при проветривании помещений, - обращаются к родителям в прокуратуре Воронежской области.