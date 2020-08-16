Мошенники повесили миллионный кредит на отца воронежца, продававшего в интернете холодильник

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 15 августа аферисты облапошили 10 жителей Воронежской области на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Изощренно обманули жителя Нововоронежа. 34-летний мужчина дал в интернете объявление о продаже холодильника, принадлежащего родителям. Ему перезвонил якобы покупатель и попросил сообщить номер карты, чтобы внести предоплату. Мужчина сообщил ему данные карты своего отца. Аферист, поняв из разговора, что может получить доступ к банковским картам сразу двух лиц, попросил продавца зайти в личный кабинет и сообщить ему необходимые данные. Пока шел разговор, мошенник оформил на отца потерпевшего кредит в 970 тысяч рублей, после чего сообщил, что ошибочно перевел 270 тысяч рублей на его карту и попросили вернуть их обратно. После общения со злоумышленником заявитель лишился 97 тысяч рублей, находившихся на его карте, а 66-летний отец остался с оформленным на него кредитом, из которого перевел мошенникам 270 тысяч рублей.

Будьте бдительны, никому никогда не сообщайте коды из смс и с оборотной стороны своей карты. Напомните пожилым родственникам о наиболее распространенных мошеннических схемах и необходимости связываться с родными при получении какой-либо сомнительной информации от незнакомых людей.