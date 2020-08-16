Где в Воронеже отключат горячую воду с 17 августа

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В Воронеже коммунальщики продолжают готовить к работе в осенне-зимний период котельные и теплотрассы. Смотрите список адресов, где в ближайшие дни отключат горячую воду.
Левобережный район
с 17 по 19 августа
ул.Менделеева, 4а, 25
ул.Цимлянская, 1, 8
пер.Цимлянский, 8а
ул.Волго-Донская, 13, 16, 32
ул.Костромская, 12, 13
ул.Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б
ул.Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66
ул.Танеева, 6, 8, 9, 10, 12
ул.Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28
ул.Саврасова, 2
ул.Лихачёва, 21, 25
ул.Корейская, 6б, 6а
ул.Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24
ул.Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20.
Железнодорожный район
с 17 по 30 августа
ул.Артамонова, 12, 12а, 34б, 38б
ул.Богдана Хмельницкого, 26а
пер.Богдана Хмельницкого, 7
ул.Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4
пер.Павловский, 56, 64а, 64б, 64в.
Коминтерновский район
с 19 по 21 августа
ул.Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
ул.45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127
пер.Славы, 1а, 3а, 5
пер.Ботанический, 47а
ул.Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5
Московский пр., 44а
ул.Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71
пер.Ученический, 1.
Центральный район
С 17 по 27 августа
ул.Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98
ул.25-го Октября, 15, 31, 41а
ул.Б. Стрелецкая, 20д
ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е
ул.Комиссаржевской, 15
ул.Никитинская, 7, 16а
ул.Студенческая, 34.
Ленинский район
с 17 по 28 августа
ул. Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90
ул.Краснознаменная, 167, 171
ул.Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132.
с 18 по 31 августа
ул.121 Стрелковой Дивизии, 11а, 11б, 50, 52, 54, 56, 58, 60
ул.Ворошилова, 31а, 45, 47, 49, 55
ул.Маршала Неделина, 25, 27, 27б.