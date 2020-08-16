Где в Воронеже отключат горячую воду с 17 августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже коммунальщики продолжают готовить к работе в осенне-зимний период котельные и теплотрассы. Смотрите список адресов, где в ближайшие дни отключат горячую воду.

Левобережный район

с 17 по 19 августа

ул.Менделеева, 4а, 25

ул.Цимлянская, 1, 8

пер.Цимлянский, 8а

ул.Волго-Донская, 13, 16, 32

ул.Костромская, 12, 13

ул.Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б

ул.Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66

ул.Танеева, 6, 8, 9, 10, 12

ул.Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28

ул.Саврасова, 2

ул.Лихачёва, 21, 25

ул.Корейская, 6б, 6а

ул.Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24

ул.Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20.

Железнодорожный район

с 17 по 30 августа

ул.Артамонова, 12, 12а, 34б, 38б

ул.Богдана Хмельницкого, 26а

пер.Богдана Хмельницкого, 7

ул.Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4

пер.Павловский, 56, 64а, 64б, 64в.

Коминтерновский район

с 19 по 21 августа

ул.Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

ул.45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127

пер.Славы, 1а, 3а, 5

пер.Ботанический, 47а

ул.Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5

Московский пр., 44а

ул.Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

пер.Ученический, 1.

Центральный район

С 17 по 27 августа

ул.Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98

ул.25-го Октября, 15, 31, 41а

ул.Б. Стрелецкая, 20д

ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е

ул.Комиссаржевской, 15

ул.Никитинская, 7, 16а

ул.Студенческая, 34.

Ленинский район

с 17 по 28 августа

ул. Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90

ул.Краснознаменная, 167, 171

ул.Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132.

с 18 по 31 августа

ул.121 Стрелковой Дивизии, 11а, 11б, 50, 52, 54, 56, 58, 60

ул.Ворошилова, 31а, 45, 47, 49, 55

ул.Маршала Неделина, 25, 27, 27б.