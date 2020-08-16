Житель Воронежской области с мая похитил 340 тыс с карты знакомого

В Борисоглебске раскрыли крупную кражу с банковской карты. Мужчина не досчитался 340 тысяч рублей. Причем он не сразу заметил исчезновение такой крупной суммы. Деньги похищались через мобильное приложение небольшими переводами по 10-20 тысяч рублей. Владелец заметил кражу только, когда пришла смс о зачислении зарплаты, он увидел всю сумму остатка средств по счету - не хватало прилично! Чтобы прояснить ситуацию, он обратился в отделение банка, а оттуда - в полицию.

Расследование движения денег привело оперативников в село Костино-Отделец Терновского района, где проживала одна из получательниц перевода. Женщина рассказала, что деньги прислал ее сожитель и предоставила его фотографию полицейским. По снимку потерпевший опознал 22-летнего приятеля, с которым они работал на строительном объекте вахтовым методом в Москве.

Жителя Терновского района задержали. Он признался, что во время одного из застолий взял телефон знакомого и с помощью смс-кода подключил к своему номеру мобильное приложение, через которое переводил чужие деньги небольшими суммами своим родственникам и знакомым. Так он похищал средства с конца мая.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.