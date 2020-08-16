Под Воронежем "Хендэ" врезался на обочине в "БМВ": двое пострадавших

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 15 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 97 ДТП, в девяти из них 11 человек получили травмы.

Так, около 13.40 на 39-м километре обхода Воронежа в Семилукском районе 59-летний водитель «Хендэ IX35», следовавший со стороны Семилук в направлении села Губарево, выехал на обочину, где врезался в припаркованный «БМВ Х5».

В аварии пострадали два человека - 31-летняя водитель «БМВ» и ее 7-летний пассажир. Женщину с мальчиком доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.