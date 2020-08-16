Коронавирус в Воронеже: к 16 августа заболели ещё 95 человек и 91 вылечился

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За сутки в Воронежской области никто не умер от коронавируса. Ежедневную сводку дал региональный оперштаб.

На утро 16 августа прибавилось 95 заболевших. Таким образом, с начала пандемии ковид методом анализа из ротовой полости диагностировали у 12655 жителей Воронежской области.

Выздоровели ещё 91 пациент, из них 82 человека, у которых коронавирус диагностировали мазком изо рта, и ещё 9 - у кого диагноз поставили по компьютерной томографии легких. Таким образом, с начала наблюдений вылечились от ковида 13114 жителей Воронежской области.

Всего от осложнений коронавируса с начала пандемии умерли 110 пациентов в нашем регионе.