В Воронеже подорожали школьные товары

Не только родители, собирающие детей на учёбу, заметили подорожание товаров для школы. Цены поднялись на форму, спортивную одежду, учебные пособия, школьно-письменные принадлежности, канцелярские товары. Повышение зафиксировал Воронежстат.

В июле 2020-го по сравнению с июлем прошлого года среди предметов одежды для школьников больше всего подорожали футболки, рубашки для мальчиков и блузки для девочек, спортивные костюмы, джемперы, детские носки и гольфы - на 2,1–4,4 %.

Из обуви существенно поднялись цены на ботинки, полуботинки для детей школьного возраста - на 3,6 %.

Учебники и учебные пособия, дидактические материалы по сравнению с июлем предыдущего года подорожали на 6,9 процента, альбомы для рисования – на 4,8, наборы фломастеров – на 4,2, шариковые авторучки – на 3,5, чернографитные карандаши – на 2,9 процента.

Подорожали и электронные гаджеты, крайне необходимые в свете удаленного обучения из-за коронавирусных ограничений. Серьезно поднялись цены на мониторы для настольных компьютеров (на 6,2 %), ноутбуки (на 4,6 %), планшеты (на 3,3 %).