В Воронеже спасли малышку, голову которой зажало гладильной доской

Городские спасатели рассказали о необычных ЧП с маленькими детьми. К примеру, в июле был случай, когда они выезжали по вызову, когда 11-месячной девочке зажало голову. Она ухитрилась всунуть ее между ножками гладильной доски и застрять. К счастью, все закончилось благополучно, травмирована в итоге малышка не была.

Другой вызов поступил с детской площадки – на этот раз спасатели назвали адрес – улица Моисеева. Там ногу двухлетней девочки зажало на горке, ее пришлось освобождать с помощью специнструмента. И в этом случае ребенок травм не получил.

В ГО и ЧС также напомнили о ЧП 2019 года, когда братья 8 и 9 лет вышли на балкон и случайно захлопнули дверь. Соседи тогда вызвали спасателей, и мальчиков спустили с балкона по пожарной лестнице.

В ведомстве дали советы, как минимизировать возможность ЧП с детьми:

1. вне зоны досягаемости ребятишек должны быть:химикаты, лекарства, спички, острые и мелкие предметы

2. розетки нужно закрывать, электроприборы и газовые плиты, когда их не используете, - отключать

3. читайте малышам специальную литературу, смотрите обучающие фильмы и мультики, проговаривайте, что делать можно, а чего - нельзя.

4. ребенок должен знать свой адрес и номер вызова экстренных служб - 112.

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