В Воронеже нашли пропавшую девочку из Липецкой области

К сожалению, подростки часто пропадают без всякой причины, видимо, свободу ищут. Фото: Евгения ГУСЕВА

Успешно закончились поиски 13-летней школьницы из села Никольское Усманского района Липецкой области. Липецким поисковикам помогли коллеги из отряда «Черноземье». К ним обратились не случайно – поступила информация, что девочка видели в Воронеже.

Школьница ушла из дома 26 июля. С тех пор ни родственники, ни друзья не могли выйти с ней на связь. Это не первый ее подобный поступок.

Нашли пропавшую в итоге в одном из районов Воронежа. Причем, судя по карте поисков, недалеко от улицы Ломоносова. Что там делала девочка, волонтеры, помогавшие родственникам в поисках, не сообщают.

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