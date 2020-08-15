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В Воронеже на видео попал бензовоз, уехавший без водителя

Мужчина, вышедший за сигаретами, видимо, забыл поставить его на «ручник»
Юрий КозловЮрийКозлов
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Мужчина тщетно пытается догнать свою мощную машину.

Мужчина тщетно пытается догнать свою мощную машину.

Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео из серии «и смех, и грех». На нем бензовоз с открытой дверью едет сам по себе, а за ним бежит мужчина, в финале ролика хватающийся за голову.

Автор поста, разместивший видео, утверждает, что утром 14 августа водитель бензовоза на заправке вышел из машины за сигаретами. А та уехала без него и врезалась в новый «Рено-Логан».

Очевидно, что если бы бензовоз был поставлен на ручной тормоз, этого бы не случилось. Видимо, по рассеянности мужчина забыл это сделать. Причем угораздило его попасть в такую ситуацию на улице Холмистой недалеко от здания ГИБДД. Как заметили в комментариях, оформлять ДТП, скорее всего, приехали быстро.

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