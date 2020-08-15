В Воронеже разговор с незнакомцем лишил женщину 1,8 миллиона рублей

Женщина фактически подарила мошеннику огромную сумму. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В кошмарную ситуацию попала 50-летняя женщина, живущая в Советском районе. Она горько пожалела, что 14 августа ответила на звонок с незнакомого номера. Мужчина быстренько оттарабанил ей давно выученный наизусть текст. Дескать, он сотрудник банка, деньги женщины с ей счета кто-то пытается снять. И чтобы не дать такую возможность, нужно перевести накопления на безопасный резервный счет.

Жертва наглого «развода» поверила словам незнакомца и перевела на указанные им реквизиты более 1,8 миллиона рублей. Надо ли говорить, что телефон «сотрудника банка» после этого мигом отключился?

- Всего 14 августа наши сотрудники зарегистрировали семь сообщений о мошенничествах, пять из них – о хищении денег с банковской карты, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Аферисты отобрали у доверчивых людей более 2,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2,3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

В полиции добавили:

- В очередной раз призываем: тщательно проверяйте информацию, касающуюся денег, которую вам сообщают незнакомые люди. И не следуйте их советам, даже если они кажутся убедительными. Если все же стали жертвой мошенников, сразу звоните в полицию. Чем раньше аферистов начнут искать, тем больше шанс, что их быстро задержат.

Надо сказать, что мошенничества по телефону, как правило, раскрыть очень трудно. Аферисты, как правило, имеют целый набор «симок», которые после каждого удавшегося «развода» просто выкидывают. И как их вычислить? Так что людям, хранящим немалые суммы на счетах, прежде всего следует рассчитывать на собственную бдительность.

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