В Воронеже в аварии ранен трехмесячный ребенок

Трехемесячного ребенка на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

15 августа в 8.00 у дома № 356 на улице Остужева случилось ДТП, в котором пострадал малыш.

- 37-летний водитель «Чери М11», ехавший со стороны улицы Минской, стал поворачивать, не убедившись в безопасности маневра. В результате он столкнулся с «четверкой», двигавшейся навстречу. 58-летний воронежец, руливший «Жигулями», и водитель «Чери» в ДТП серьезных травм не получили. А вот ехавший в китайском автомобиле ребенок пострадал. Трехмесячную девочку отвезли в больницу, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, вечером 13 августа 34-летний водитель «пятерки» сбил коляску с четырехмесячной девочкой и уехал с места ДТП, однако его достаточно быстро задержали. Ребенок находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. На водителя возбудили уголовное дело, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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