В Воронеже в сентябре снесут «Робин Сдобин» и пять загадочных киосков

Незаконных киосков, которые собираются снести, все меньше. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В мэрии Воронежа сообщили о киосков, запланированных к сносу в сентябре 2020 года. Владельцы пяти из них не установлены. Это четыре павильона с одним адресом: Московский проспект, 114 и киоск на улице Лидии Рябцевой, 45. И только один из киосков, которые собираются снести, точно относится к торговой сети «Робин Сдобин». Расположен он по адресу: улица Лизюкова, 16.

Темпы сноса явно уменьшились. Еще совсем недавно число киосков, приговоренных к демонтажу за месяц, исчислялось десятками.

Напомним, яростному гонителю незаконных киосков, бывшему вице-мэру Алексея Антиликаторова на днях до 17 октября продлили домашний арест. Его обвиняют в получении взятки в 1,5 миллиона рублей от одного из бизнесменов за размещение ярмарки «Купеческая» на проспекте Патриотов.

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