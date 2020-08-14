В Воронеже перенесут остановку "Петровский сквер" и организуют новую "Театр кукол"

В ночь с воскресенья на понедельник в Воронеже по нечетной стороне проспекта Революции начнут переносить несколько остановок общественного транспорта.

Как сообщили в городской администрации, на проспекте появится новая остановка "Театр кукол". Ее сделают у дома №41, где находится музыкальный колледж имени Растроповичей.

Остановку "Петровский сквер" отнесут от перекрестка с улицей Степана Разина к зданию № 21а - ориентиром может служить Дом казенной палаты Воронежской области (красивое здание горчичного цвета).

Остановку «ул. Комиссаржевская» упорядочат. Сейчас там фактически два остановочных пункта - у домов №№ 29 и 31. Последнюю, у 31-го дома (магазин "Центрторг") уберут. И останется та, что у техникума строительных технологий.

В связи с этим произойдут и изменения в организации движения.

- Из-за переноса остановки «Петровский сквер» разворот для автомобилей на проспекте Революции отнесён от пересечения с улицей Чайковского к пересечению с улицей 20-летия ВЛКСМ. Второй разворот (у Главпочтамта) теперь разрешён перед пешеходным переходом, а не за ним – это позволит совершать маневр быстрее, поскольку его можно будет производить, пока пешеходы переходят проезжую часть. Кроме того, на проспекте организован ещё один регулируемый пешеходный переход у театра кукол в связи с обустройством новой остановки общественного транспорта (монтаж светофорного объекта на пешеходном переходе начнётся в ближайшее время), - рассказали в мэрии.

Городские автобусы и троллейбусы будут останавливаться на новом и перенесённом остановочных пунктах с понедельника, 17 августа.