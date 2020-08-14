Воронежский сквер имени Бунина оборудуют системой автополива

Сквер имени Бунина. Фото мэрии Воронежа.

В сквере имени Бунина, что находится рядом с Никитинкой, сейчас идут раскопки. Как сообщили в администрации Воронежа, там проводятся работы по устройству системы полива, чтобы сохранить эстетический вид газонов цветов и кустарников.

- Работы начаты 13 августа и должны быть завершены до Дня города. Выполнение мероприятий позволит в дальнейшем поддерживать состояние сквера в привлекательном виде независимо от погодных условий, - отметили в городской администрации. Там принесли извинения за временные неудобства.