Воронежские следователи возбудили дело по факту гибели в результате аварии на ТЭЦ 55-летней сотрудницы

По итогам доследственной проверки по факту гибели на рабочем месте 55-летней сотрудницы ТЭЦ-2 в региональном СУСК возбудили уголовное дело. Напомним, трагедия произошла в переулке Ясном,1. В результате прорыва прокладки подогревателя сетевой воды на сотрудницу хлынул кипяток. Женщина получила множественные ожоги и погибла на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выезжали эксперты, которые детально зафиксировали обстановку последствий произошедшего, изъяли предметы и документы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

- В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.