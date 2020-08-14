В июле воронежцы на 12,7% чаще болели ОРВИ, чем год назад

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области подвели итоги инфекционной заболеваемости в июле 2020 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 23,2%. Общее количество заболеваний составило 17177. Для сравнения, в июле 2019 года их было 13976.

Больше всего выросла заболеваемость ОРВИ – на 12,7%. А вот самльмонелеза, острых кишечных инфекций установленной и неустановленной этиологии, ветряной оспы и энтеробиоза стало меньше.

- Зарегистрированы единичные случаи заболевания хроническим вирусным гепатитом С, менингококковой инфекцией, ГЛПС, аскаридозом, по два случая острым вирусным гепатитом А, коклюшем, скарлатиной, чесоткой, 4 случая гонококковой инфекцией, 10 случаев инфекционным мононуклеозом, 20 случаев - болезнью Лайма, - рассказали в ведомстве.

За помощью врачей в июле обратились 315 человек, пострадавших от укусов клещей. Год назад в этот период их было 247.