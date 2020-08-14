В Воронеже участники футбольной «Лиги Чемпионов Бизнеса» устроили град голов

После паузы, связанной с коронавирусом, в Воронеже стартовал летний сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу. В турнире участвуют 18 команд – коллективы городских предприятий. Играют по традиции на стадионе «Стрела». В летнем сезоне решили объединить команды в три дивизиона – «В», «С» и «D».

Прошло уже четыре тура. Определились лидеры во всех трех дивизионах.

В четвертом туре в дивизионе «B» «Сбербанк» обыграл «АГРО-Лидер» (3:1), «Молвест» проиграл «ТНС Энерго» (2:4), а «T-Systems» потерпел поражение от «Электросигнала» (1:7). Все матчи пока выиграла только одна команда. Это коллектив «ТНС Энерго». Он уверенно лидирует с 12 очками в активе.

В дивизионе «С» «Продмаркет» победил «ГК Боравто» со счетом 8:2, «Космос-Нефть-Газ» уступил коллективу «КанцлерЪ» (0:3), а «Газпроектинжиниринг» одолел «Рудгормаш» (4:3). И здесь есть единоличный лидер. Мощный «Продмаркет» тоже пока не терял очки, их у него также 12.

В дивизионе «D» «КУН ВОСТОК» разгромил «Промсвязьбанк» (7:2), «Курьер Сервис Экспресс» оказался сильнее «Автомира» (6:3),а «ДОМ.РФ» переиграл «Ростелеком» (4:2). Здесь одна команда далеко обогнала всех остальных. Ну, с такой скоростью и положено ехать «Курьер Сервис Экспресс». У этой команды тоже пока 100-ный результат – победы во всех проведенных матчах и 12 очков.