Со стен воронежских домов убрали больше 200 надписей с рекламой наркотиков

фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

На стенах воронежских домов, заборах, дверях подъездов зачастую появляется реклама наркотиков и предложения о незаконном заработке. Представители УК стараются отслеживать их появление и оперативно закрашивать. Некоторые надписи коммунальщики выявляют сами, сигналы о других им передают наркополицейские.

- Раньше распространители указывали в объявлении номер телефона, теперь – ссылки на сайты, мессенджеры и социальные сети, - рассказали в пресс-центре ЖКХ.

Чаще всего, по словам коммунальщиков, надписи, рекламирующие наркотики, появляются на фасадах домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа. С начала года ликвидировали уже 200 таких реклам. Причем распространители рекламных надписей зачастую выбирают здания на «красной линии», где большой пешеходный поток. Как правило, это одни и те же места. Самые популярные среди нарушителей многоэтажки легко узнать по «заплаткам» из краски. На некоторых домах их по 10-20 штук.

Специалисты управляющих компаний ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже отмечают, что содержание фасадов зданий в опрятном состоянии – обязанность управляющих организаций. Однако подход к удалению надписей напрямую зависит от их контекста.

- Когда речь идет об обычной хулиганской записи, для УК нет суперспешки. А значит у нас есть немного времени для того, чтобы подобрать краску по цвету максимально близкую к колору фасада. Когда же мы видим рекламу запрещенных веществ или получаем о ней сигнал от полицейских, то стараемся удалить ее максимально быстро. При этом важно, чтобы как можно меньше людей увидели эти объявления, а значит цвет «заплатки» в таком случае вторичен, - рассказывает директор УК Центрального района Эдуард Баркин.