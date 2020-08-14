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Коронавирус Covid-19

Коронавирус унес жизни еще двух жителей Воронежской области

Количество смертей достигло 109
Елена ФедяшеваЕлена ФедяшеваЕленаФедяшева
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Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Оперативный штаб Воронежской области по противодействию эпидемии коронавируса сообщил о двух новых смертельных случаях болезни к утру 14 августа. По последним данным количество смертей достигло 109.

За сутки зарегистрировали 93 новых диагноза, общее их количество составляет 12465. Выздоровели к пятнице 12768 пациентов.

Напомним, накануне врачи рассказали, в каких районах области выше риск заражение коронавирусом, а также о 17 привозных случаях болезни. Инфекцию жители региона привезли с отдыха.