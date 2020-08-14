Стало известно, когда в Воронеж вернется жара

Уже в понедельник временами может быть так жарко, что уже прохлады захочется искать у фонтанов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные и начало следующей недели:

- Суббота и воскресенье будут прохладными, дневная температура не будет подниматься выше 23 градусов. А вот, начиная с понедельника, придет теплый атмосферный фронт с запада - из Европы. И днем может быть даже жарко. Причем примерно такая же погода ожидается и всю предстоящую рабочую неделю.

В субботу, 15 августа, ночь будет пасмурной при 10 градусах, днем температура повысится до +22, солнце то выглянет из-за облаков, то опять в них скроется.

Ночью в воскресенье, 16 августа, синоптики снова обещают пасмурную погоду на этот раз при +11 градусах. Днем вместо северного подует западный ветер. Воздух прогреется до +23 градусов. Местами по области возможен небольшой дождь

В ночь на понедельник, 17 августа, луны опять нельзя будет увидеть из-за облаков, но будет уже потеплее – +13 градусов. А днем комфортные 25 градусов обещают с большой долей вероятности. Более того, столбик термометра может дойти и до +29. Солнце периодически будет скрываться за тучами.

Ночью во вторник, 18 августа, будет пасмурно, но уже не холодно - +15 градусов. Днем температура снова будет комфортной - не ниже +25 и не выше +29. Вновь тучи то закроют солнце, то дадут ему светить во всю мощь.