Двум воронежским кафе запретили пользоваться шумной вентиляцией

Жители квартир, расположенных в доме №85по Московскому проспекту, пожаловались в управление Роспотребнадзора на невыносимый шум от систем вентиляции, установленных в кафе на первом этаже здания. Замеры шума выездной лабораторией подтвердили превышение допустимого уровня, что может вызвать заболевания у жильцов. В связи с этим на владельцев двух организаций составили протоколы о нарушении, материалы передали в суд.

11 августа суд Советского района рассмотрел иски и вынес решение о приостановлении эксплуатации вентиляционной системы заведений в дневное время сроком на 8 и 30 суток, для устранения нарушений.

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