В Воронеже могут появиться два "Петровских" туристических маршрута

фото предоставлено управой Ленинского района

В четверг, 13 августа, в управе Ленинского района прошла встреча руководителя Сергея Ситникова с председателем Воронежского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергеем Наумовым, который презентовал перспективные городские туристические маршруты.

В проекте два варианта маршрута: «Малое петровское кольцо» и «Большое петровское кольцо», в которые входят от 15 до 17 знаковых мест посещения. Старт экскурсии предполагается от музея «Петровские корабли» (ул. Свободы, 59), а его завершение у памятника Петру I в одноименном сквере.

В целом оба варианта собравшиеся сочли вполне приемлемыми для реализации. Участники совещания внесли лишь незначительные правки. В частности, присутствовавший на встрече депутат гордумы Сергей Колиух предложил скорректировать последовательность посещения некоторых пунктов с учетом перспективного развития пешеходной инфраструктуры.

Сергей Ситников в свою очередь отметил важность подобных начинаний и предложил провести следующий этап обсуждения в более широком формате, пригласив к обсуждению коллег их Центрального района, а также представителей департамента предпринимательства и торговли Воронежской области и специалистов Туристско-информационного центра.