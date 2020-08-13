Главный воронежский следователь в 2019 году заработал 6,6 миллионов рублей

Кирилл Левит. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Руководитель воронежского следственного управления Следственного комитета России Кирилл Левит отчитался о доходах за 2019 год. Они составили 6,6 миллионов рублей. В 2018-м эта цифра была намного скромнее – 4,1 миллиона.

Жена Кирилла Левита еще более упрочила свое материальное благополучие в минувшем году. Супруга в 2018-м задекларировала доход в 998 тысяч рублей, а в 2019-м даже мужа обогнала – 6,8 миллиона.

Вероятно, такое резкое увеличение доходов можно объяснить продажей квартиры площадью 77,8 квадратных метров, которая была в собственности Левита в 2018 году. На данный момент у главного воронежского следователя недвижимости вовсе не числится. Как и у его жены, тоже расставшейся с квартирой, правда, более скромной площади – 54,2 «квадрата». Понятное дело, угол такая солидная пара не снимает. В пользовании у семьи Левитов находится квартира площадью 87,9 м2 и дача — 106 м2. Также один из несовершеннолетних детей главного следователя владеет половиной квартиры 86,2 кв. м.

Увеличение доходов жены Кирилла Левита еще могут быть объяснимы продажей ее автомобиля Renault Kaptur. У супруги генерал-лейтенанта осталась Skoda Kodiaq.

У других руководителей воронежского управления СК доходы значительно скромнее. Первый заместитель руководителя воронежского СКР генерал-майор Игорь Ковалев, по официальной декларации, заработал в 2019 году 3,2 миллиона рублей. Еще один заместитель Левита, полковник Дмитрий Ломакин, отчитался о доходе в 2,5 миллиона рублей.