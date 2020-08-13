В Воронежской области раскрыли ограбление почтальона четырехлетней давности

Преступник утверждает, что угрожал почтальону муляжом пистолета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грабеж произошел в феврале 2016 года. Тогда на почтальона, 31-летнюю жительницу Лисок, напал незнакомец. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он выхватил у нее из рук сумку, где лежали деньги, которые она разносила пенсионерам. Всего в ней было 62 тысячи рублей. Лицо преступника было закрыто балакловой. Женщина сумела сдернуть маску, она осталась в ее руках. Грабитель убежал. Но на балаклаве осталось кое-что ценное для экспертов-криминалистов, с нее взяли образцы ДНК. Что и оказалось роковым для преступника.

На днях лискинские полицейские получили сообщение от коллег из Красноярского края. о совпадении образцов ДНК с одним из местных заключенных. 39-летний уроженец Лискинского района ранее был признан виновным в торговле наркотиками, краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчину этапировали в Воронежскую область. На допросе он признал свою вину и сказал, что вскоре после того преступления сбежал в Красноярский край. При этом заявил, что угрожал почтальону муляжом пистолета, а похищенные деньги потратил на проезд и на аренду жилья.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», возобновили. Мужчину арестовали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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