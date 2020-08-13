Женщина из Воронежа и ее сын в Крыму упали в колодец заброшенной АЭС

ЧП случилось на этой разрушенной АЭС. Фото: с сайта ГУ МЧС по Республике Крым.

13 августа в 14.08 37-летняя женщина из Воронежа и ее 15-летний сын упали в колодец заброшенной атомной станции, расположенной на северо-востоке Крыма около города Щелкино. На место ЧП выехали 18 сотрудников МЧС. По прибытии на место они достали мать с сыном из колодца четырехметровой глубины. Женщину и подростка с многочисленными травмами отвезли в Ленинскую центральную районную больницу города Щелкино.

Атомную станцию в этом месте начали строить в 1975 году. Однако в 1989-м ее «заморозили» из-за опасений, связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС. К тому времени первый блок был готов на 80 процентов, второй – на 18%. На строительство успели потратить 500 миллионов рублей. АЭС в итоге забросили. Часть ее растащили на металлолом. При этом местные коммерсанты делают свой маленький бизнес, устраивая туда частные экскурсии. Видимо, ЧП случилось во время одной из них.

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