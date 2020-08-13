В Воронеж в столкновении трех машин пострадал девятилетний ребенок и девушка 22 лет

С места происшествия. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась 13 августа в 15.40 около дома №14 по улице Куколкина. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, «Тойота Хайс» двигалась со стороны Центрального рынка в направлении торгового центра, на перекрестке улиц Никитинская и Куколкина иномарка столкнулась с «Кадиллаком Эскалейд». От удара «Тойота» перевернулась и врезалась в «Фольксваген Тигуан».

Два человека пострадали в ДТП. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным правоохранителей, в аварии пострадал девятилетний ребенок и 22-летняя девушка - пассажиры «Тойоты». Их отправили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.