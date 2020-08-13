В Воронежской области рассказали о районах, где выше всего риск подхватить коронавирус

На данный момент чаще всего заболевают коронавирусом в Воронеже, Россошанском, Лискинском и Борисоглебском районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба 12 августа заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева рассказала о ситуации с коронавирусом.

По ее словам, с 20 июля у 17 жителей Воронежской области, приехавших с отдыха в Краснодарском и Ставропольском краях и из Крыма, обнаружили коронавирус. По общему количеству заболевших по-прежнему впереди Воронеж (45 процентов всех случаев). Среди районов области за последнюю неделю по числу подхвативших эту заразу лидируют Россошанский, Лискинский и Борисоглебский. Всего за время начала эпидемии зарегистрированы 48 ее очагов в трудовых коллективах, на работе заболел 961 человек.

Также Ольга Фуфаева сообщила, что коээфициент распространения инфекции на данный момент 0,99 (при норме 0,8). В основном болеют взрослые, чаще всего в возрасте 30-49 лет. Заразившиеся пенсионеры, как правило, считают, что подхватили инфекцию в общественном транспорте, торговых центрах и в продовольственных супермаркетах.

Кроме того, Ольга Фуфаева призвала работодателей не забывать и о прививках своих сотрудников против гриппа. Тему развил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин. По его словам, сначала будут прививать медицинских работников, сотрудников сферы образования и людей с хроническими заболеваниями: онкология, сахарный диабет, болезни легких и системы кровообращения, а также перенесших коронавирус — у них нет иммунитета к гриппу. Остальных – по мере поступления вакцины.

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