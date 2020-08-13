Рассадка в шахматном порядке и измерение температуры: в драмтеатре рассказали, как будут пускать воронежцев на спектакли

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 сентября Воронежский драмтеатр открывает 234-й сезон (читайте о будущих премьерах). Администрация учреждения рассказала, какие меры предосторожности принимают, чтобы сделать визит воронежцев в театр безопасным в свете общей коронавирусной обстановки и выполнения предписаний Роспотребнадзора.

В театре будет применяться рассадка зрителей с сохранением социальной дистанции (с заполняемостью зала до 50%).

- Как только вы купите билет (в кассе или онлайн), система автоматически заблокирует соседние места. При этом в одном заказе можно приобрести несколько билетов поблизости, - отметили в дирекции Кольцовского. - Также в театре усилили комплекс профилактических мероприятий. Систему вентиляции снабдили защитными фильтрами, в театре установлены безопасные ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы воздуха закрытого типа. Ежедневно в театре проводится тщательная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих растворов и санобработка всех контактных поверхностей (перила, дверные ручки, номерки). В сентябре, перед открытием театра для зрителей, пром повторную генеральную уборку и комплексную санобработку здания. Для посетителей в туалетных комнатах будут предоставлены антисептические средства для обработки рук и антибактериальное мыло.

В дирекции отмечают, что все сотрудники обеспечены масками и проходят регулярную термометрию. На входе в театр у зрителей также обязательно будут бесконтактно измерять температуру.

Зрителей просят соблюдать простые правила санитарной безопасности - соблюдать необходимую социальную дистанцию при входе в театр, зрительный зал, в гардеробе и буфете. Для этого специально нанесли разметку на поверхность пола.

По возможности приходите в театр заранее и надевайте защитные маски.

Если вы заболели, воздержитесь от посещения спектаклей. Зрителям с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания предложат вернуть или обменять билеты.