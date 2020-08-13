Силовики нагрянули с обысками в департамент экономического развития Воронежской области

Обыски в департаменте связаны с возможным превышением должностных полномочий. Фото: из архива «КП»

В кабинетах сотрудников департамента экономического развития правительства Воронежской области, расположенного в доме № 6а на улице Кирова, прошли обыски. Об этом сообщил источник «КП» в силовых структурах.

В обысках участвовали сотрудники регионального управления Следственного комитета, а также оперативники ФСБ. Связаны они, как пояснил наш источник, с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». При этом присутствует интерес силовиков к фигуре бывшего первого заместителя руководителя этого ведомства Игоря Кумицкого. Подозревают, что он замешан в лоббировании интересов отдельных коммерческих структур. Правда, каков статус Кумицкого в этом деле – обвиняемого или какой-либо иной, пока не сообщают.

Напомним, не так давно стало известно об уходе Игоря Кумицкого со своего поста. Он просто не вышел на работу из очередного отпуска. Уже тогда уход крупного чиновника связывали с интересом к нему со стороны силовых структур, но тогда это ничем конкретным еще подтверждено не было.

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