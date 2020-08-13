В Воронеже автомобилистка толкнула пенсионерку за замечание про мешающий свет фар

В Воронеже задержали дебоширку, из-за которой 67-летняя женщина перелом костей таза.

Инцидент произошел в декабре 2019-го. Полицейских вызвали в приемное отделение одной из больниц, куда привезли потерпевшую. Она рассказала оперативникам, ранним утром во дворе дома на улице Курчатова у нее произошел конфликт с соседями из-за стоящего на парковке автомобиля с включенными фарами. Пожилая женщина сделала замечание, что свет фар попадает в ее окна и мешает отдыхать. Вышедшая из автомобиля женщина нанесла пенсионерке удар коленом в область таза. От полученного удара пожилая женщина упала и получила травму.

26-летней жительнице Воронежа грозит до восьми лет заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.