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Воронежская детская театральная студия победила на фестивале в Болгарии

Участники показывали свои спектакли на форуме онлайн
Татьяна ПодъяблонскаяТатьянаПодъяблонская
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фото ВКЗ

фото ВКЗ

Творческий коллектив детской студии «Театральная, 17» (которая работает при Воронежском концертном зале) стал победителем II международного фестиваля-конкурса «Театрфест-2020» в Болгарии.

Свои работы на форуме представили профессиональные, студенческие, любительские, детские театры, а также театры кукол из России, Болгарии, Казахстана и Молдовы. Трансляции спектаклей участников проходили online на платформе YouTube.

Юные воронежские артисты показали свои лучшие работы: спектакли «Ювенильное море» и «Небо над небом», поставленные худруком и режиссером студии Александром Новиковым.

Культура