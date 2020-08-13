В Воронеже на фото попала иномарка, вставшая на крышу возле парка «Динамо»

На первый взгляд, "Хендай" поврежден не очень сильно. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В паблике «Воронеж VRN» ВКонтакте выложили фото ДТП, случившего утром 13 августа у Центрального парка, больше известного как «Динамо». После аварии иномарка встала на крышу и с раскрытыми дверями стала похожа на гигантского жука.

- ДТП случилось в 9.05. 30-летняя женщина, рулившая «Хендаем-Солярис», не справилась с управлением и наехала на отбойник. После этого машина перевернулась. По оперативным данным, пострадавших в аварии не было, - рассказали в отдельном полку ОБДПС ГИБДД МВД по городу Воронежу.

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