В Воронежской области на три года колонии осудили мужчину, похитившего из движущегося КамАЗа сигареты на миллион рублей

На три года в колонию общего режима отправил Поворинский райсуд 40-летнего грабителя-фокусника, обчистившего на ходу «КамАЗ».

Необычное хищение произошло 13 января 2020 года на участке автодороги «Москва - Астрахань». Прямо из движущегося грузовика исчезли 33 коробки с сигаретами на общую сумму более миллиона рублей.

Преступник на автомобиле «Ситроен Джампер» подъехал вплотную к задней части полуприцепа "КамАЗа". Через заранее снятое лобовое стекло иномарки повредил замок полуприцепа и похитил табачную продукцию, сообщили в прокуратуре Воронежской области.