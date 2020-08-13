Хотела познакомиться: рецидивистка вытащила из шорт жительницы Нововоронежа 1200 рублей

Новое знакомство обернулось для 33-летней жительницы Нововоронежа потерей 1200 рублей.

Теплая компания отдыхала вечером 8 августа во дворе одного из домов на улице Первомайской. С потерпевшей захотела "поближе" познакомиться одна из собутыльниц. Слово за слово, и вдруг новая гостья вытащила из кармана шорт собеседницы 1200 рублей и скрылась.

Как она потом сказала полиции, "пошла за спиртным". 40-летняя уроженка Хабаровского края уже была неоднократно судима. За очередной грабеж ей грозит до шести лет заключения.