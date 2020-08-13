Житель Воронежа потерял 605 тыс рублей, пытаясь защититься от "хакерской атаки" мошенников

За 12 августа 17 жителей Воронежской области стали жертвами аферистов. В общей сложности они потеряли около двух миллионов рублей.

В период удаленной работы, когда все перешли на онлайн расчеты, участились мошенничества, связанные с банковскими картами. Аферисты под любым предлогом выманивают реквизиты и коды карт. Самые распространенные схемы обмана: выигрыш в лотерею (где преступник представляется менеджером известной компании и сообщает, что клиент стал победителем розыгрыша) и звонок из службы безопасности банка (когда лже-сотрудник извещает клиента о том, что его карту пытались взломать, и просит уточнить данные для исправления ситуации.

Так попался на удочку мошенников 20-летний житель Центрального района

Ему позвонил "сотрудник банка" и сообщил, что на его счет произведена хакерская атака. Чтобы обезопасить счет, необходимо оставить данные своей банковской карты и совершить несколько операций. Молодой человек выполнил все инструкции звонившего и лишился 605 000 рублей.

Полицейские напоминают, что телефонные мошенники всегда говорят уверенно, имеют хорошо поставленный голос, а на любой вопрос клиента у них заранее готов ответ. Так что будьте бдительны!