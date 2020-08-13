В Воронежской области «Шевроле Авео» насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

За 12 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 117 ДТП, в авариях шесть человек получили травмы, один погиб.

Около 21.13 в Эртиле 51-летний мужчина на «Шевроле Авео» сбил пешехода.

По предварительным данным полиции, водитель не предоставил преимущества 73-летней женщине, переходившей проезжую часть в зоне действия знака «Пешеходный переход» по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.