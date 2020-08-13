Житель Воронежской области до смерти запытал утюгом и палкой собутыльника из-за 40 тыс рублей

Следователи передают в суд дело 45-летнего жителя Панинского района, до смерти запытавшего собутыльника.

Инцидент произошел 23 августа 2019 года в селе Калмычек. Двое знакомых выпивали до утра. Потом хозяин дома решил отобрать у 46-летнего собутыльника деньги. Он избил знакомого резиновой палкой - по голове, животу, груди, рукам и ногам, требуя отдать ему 40 000 рублей. Кроме того, требуя денег, хозяин пытал потерпевшего утюгом, в последствии следователи насчитали на его теле около 10 ожогов в области груди, живота и правого бедра.

46-летний мужчина скончался. Эксперты сообщили, что причиной его смерти стала тупая травма живота.

Теперь мучителю придется ответить за смерть знакомого в суде.