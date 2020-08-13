Воронежские санитарные врачи рассказали, как выбрать школьную форму

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Через две недели начинается новый учебный год. Сотрудники Роспотребнадзора дали родителям инструкцию по выбору школьной формы.

Чтобы одежда была для ребенка комфортной (дети проводят в школе 5-6 часов), нужно правильно выбирать ткань, из которой она сшита. Синтетика не "дышит", в ней дети потеют и чаще простывают. Кроме этого, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребенка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему детей, вызывая раздражение и быструю утомляемость. Поэтому выбирайте одежду из смесовых тканей - натуральных с небольшим содержанием синтетических волокон (они увеличат срок службы ткани и упростят уход за ней). Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лён для - осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир - для зимы.

Специалисты Роспотребнадзора при выборе школьной одежды рекомендуют обращать внимание на запах (его наличие может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани) и на маркировку. Например, если на ярлычке указана химчистка - лучше отказаться от такой одежды, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.

Спрашивайте у продавцов декларацию или сертификата соответствия на изделие. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

При приобретении одежды для школы правильно подбирайте размер. Ребенку должно быть удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Вещь не должна быть слишком узкой, чтобы не стеснять движения ребенка - тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание.

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила учебного заведения. Школьная одежда должна быть сдержанной, не стоит выбирать слишком яркие цвета. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, темно-синим тонам.

Подберите для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки и две-три однотонные рубашки, для девочек - запасная юбка или платье, две-три однотонные блузки.