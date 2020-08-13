Коронавирус в Воронеже: к 13 августа заболели еще 94 человека и 201 выздоровели

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За сутки от коронавируса в Воронежской области никто не умер. 13 августа региональный оперштаб по борьбе с распространением заболевания представил свежую статистику.

За сутки прибавилось заболевших - ещё 94 новых случая. Таким образом, с начала наблюдений коронавирус диагностировали у 12 372 жителей региона.

Вылечили от ковид ещё 201 пациента, из них 184 человека из тех, у кого коронавирус диагностировали по анализу из ротовой полости, ещё 17 - из тех, у кого болезнь определили на компьютерной томографии лёгких.

Напомним, к 13 августа в летальной статистике ковида 107 пациентов.