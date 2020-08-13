Вечером 13 августа воронежская телебашня включит иллюминацию

Вечером 13 августа на воронежской телебашне засияет праздничная иллюминация. Огни включат по случаю 19-летия Российской телевизионной и радиовещательной сети.

- Специально к Дню рождения РТРС воронежский филиал подготовил особую торжественную программу иллюминации на телебашне. Сценарий наполнен яркими абстрактными переливами, которые расцветят ночное небо Воронежа. Красочные огни будут сиять 13 августа с 21.00 до 23.00, - отметили в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

РТРС ведет эфирную наземную трансляцию 20-ти общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов на территории Российской Федерации.