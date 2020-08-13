Воронежский график покажет выставку об иностранных штампах о России

Денис Булавинцев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 августа на третьем этаже музея имени Крамского откроется выставка графических работ художника Дениса Булавинцева.

«Медвежья азбука» – этакая бывалая небывальщина, ироничная, нелепая и смешная. Cерия показывает устойчивые мифы о русской жизни, обыгрывается штамп про штамп, что думают про нас просвещённые западные иностранцы. Что у нас круглый год снегопад, по дорогам слоняются медведи в ушанках и кругом одни балалайки. Художник намеренно заостряет сатирические эффект в расчете на эмоциональную реакцию зрителя, который вдоволь насмеется и наплачется, разозлится и задумается.

Выставка представит более 60 работ, выполненных в технике линогравюры. Серия выполнена в 2018–2020 годах и входит в большой графический цикл «Медвежий угол». Каждый лист – самостоятельная новелла, с другими работами этой серии связанный общей тематикой и сквозными персонажами, прежде всего, главным героем – медведем, который предельно очеловечен. Именно коллизии, в которых оказывается мишка, становятся сюжетным и образным содержанием серии. Художник использует фольклорную традицию на уровне образов-персонажей, на уровне сюжета и на уровне стилистики, напоминающей «народные картинки» – лубок.