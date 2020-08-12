Полицейские разыскали водителя, катавшего по Воронежу пассажира на багажнике

Сегодня днем мы рассказывали о том, как водитель белой «БМВ» катал по городу пассажира на крышке багажника. При этом молодой человек распевал песню группы «Руки вверх». Видеозапись, сделанная очевидцем произошедшего стала достоянием общественности, попав на страницу соцсети. Кроме обычных воронежцев ее посмотрели и сотрудники ДПС. Найти лихача им не составило большого труда. Им оказался 19-летний житель Левобережного района.

- Управляя автомобилем «БМВ 5201», он нарушил правила перевозки людей, а именно, перевозил пассажира вне кабины транспортного средства, т.е. совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

За опасные покатушки водитель иномарки заплатит штраф в размере 1000 рублей.

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