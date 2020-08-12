Воронежцы смогут смотреть кино в Петровском сквере

В начале августа мэрия провела опрос о будущем облике проспекта Революции. В обсуждении приняли участие 2150 человек. И большинство из них проголосовало за создание в Петровском сквере кинотеатра под открытым небом. Эту идею поддержали 1379 участников опроса или 66,14%.

А теперь мэр города сказал, что администрация сможет реализовать такой проект. Более того, муниципалитет уже закупил подходящий для этих целей современный медиаэкран, достаточно большой по своим габаритам.

- Мы посмотрим, может быть, его можно будет разместить там стационарно, а снимать и перемещать, например, на периоды массовых мероприятий, - сказал Вадим Кстенин.

Кстати, идея кинотеатра под открытым небом в Петровском сквере принадлежит Книжному клубу «Перовский», который летом неоднократно демонстрировал бесплатные сеансы на большом экране для горожан. Однако в сентябре Клуб закрывается из-за финансовых проблем, возникших в период эпидемии коронавируса.