Велодорожки на проспекте Революции в Воронеже появятся в следующем году

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжается проработка деталей проекта благоустройства главной улицы города. В рабочую группу вошли представители различных общественных организаций, в том числе и представляющих интересы владельцев велосипедов. В связи с их пожеланиями в мэрии рассматривают варианты обустройства на проспекте Революции велодорожек.

Один из них предлагает их строительство по проезжей части, но тут возникают трудности объезда остановок.

- Согласно государственному стандарту отступ от остановки общественного транспорта (разметка 1.17, ширина которой – 2 метра) должен составлять 1,5 метра, - рассказали в мэрии. - Учитывая, что минимальная ширина самой велодорожки 0,9 м, общее расстояние от кромки проезжей части до внешней границы велодорожки составит 4,4 метра и это приведёт к небезопасному совмещению велодорожки со средней полосой проезжей части.

Тогда проектировщики начали изучать возможность обустройства велодорожек на тротуаре, скорее всего, на нечетной стороне улицы. Но и от первого варианта не отказались. Он возможен, если удастся решить вопрос с объездом остановок по тротуару.