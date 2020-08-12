Житель Воронежской области ударом в лицо убил 18-летнего парня

Подозреваемого заключили под стражу Фото: из архива «КП»

Нелепо и трагически погиб 18-летний житель Кантемировского района. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 8 августа между потерпевшим и 26-летним местным жителем произошла ссора. Выясняя отношения, более старший участник конфликта ударил младшего в лицо. Тот не устоял на ногах и упал, ударившись при этом об асфальт.

Молодой человек получил тяжелую черепно-мозговую травму и попал в больницу. Врачи три дня боролись за его жизнь, но оказались бессильны. 11 августа потерпевший скончался.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас мужчина находится под стражей.