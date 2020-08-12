Воронежцы не могут оплатить «безналом» поездку в 10 автобусах и трех троллейбусах

Карточками 12 августа удается расплатиться далеко не во всех воронежских автобусах и троллейбусах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии сообщили о техническом сбое, который на данный момент делает невозможной оплату по безналичному расчету проезда в десяти автобусах. Касается это маршрутов №№ 6, 9КА, 14В, 15, 41, 48, 52, 58, 59, 98. Также пока нельзя расплатиться карточкой в трех троллейбусах: №№ 7, 8, 11.

Специалисты банка, обслуживающего терминалы, работают над устранением проблемы. Но когда они смогут починить технику, пока непонятно.

Напомним, по безналичному расчету воронежцы платят за проезд 21 рубль, а живыми деньгами – 23. Разница обусловлена желанием сделать прозрачными расчеты в общественном транспорте. Однако идеальной признать работу системы трудно. Время от времени случаются технические проблемы, похожие на нынешнюю.

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