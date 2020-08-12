В Воронеже появилась вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей

Суперпрофессиональный программист может зарабатывать полмиллиона в месяц. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Аналитики сайта по поиску работы Headhunter рассказали о самых высокооплачиваемых на текущий момент воронежских вакансиях августа.

Среди них выделяется предложение работы в иностранной компании для старшего инженера-программиста. Ему предстоит стать ведущим разработчиком веб-платформы, помогать подчиненным в разработке различных компьютерных продуктов. За это ему обещают зарплату от 4900 до 5800 евро. Максимально это чуть больше 500 тысяч рублей в месяц. Астрономические для большинства воронежцев деньги!

От 3000 долларов (больше 200 тысяч рублей) получит компьютерщик по специализации FullstackReact+Python Developer (remote). Кроме профессиональных навыков, от него ждут отличного знания английского языка. Требования к нему изложены исключительно на нем.

От 60 до 500 тысяч рублей предлагают директору по развитию лечебно-диагностического центра. От 250 тысяч на руки предлагают монтажнику, требующемуся на работу в Москву вахтовым методом.

От 200 тысяч рублей в месяц предлагают директору филиала и руководителю регионального центра. Правда, до вычета налогов. На руки ту же сумму предлагают исполнительному директору девелоперской компании, коммерческому директору и операционному директору компании операторской деятельности.

В этот же список попал менеджер по продажам сантехники. Но разброс в предложении зарплат на эту вакансию заставляет задуматься – от всего 20 тысяч рублей до аж 450 тысяч.

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